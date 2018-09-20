Rus voleybolcunun Türkiye aşkı

KAPTANIĞINI yaptığı takımıyla bu sene ikinci ligde mücadele edecek olan Svetlana, "Rusya'da doğdum ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu sene şampiyonluğu kazanıp, 1. ligde forma giymek istiyorum" dedi. Antalya'da stüdyosunda ve otellerde turistlerin tatil anlarını fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren Svetlana, eşi ile ayrılmasının ardından bir tanıdığı aracılığıyla 9 yıl ara verdiği spor kariyerine yeniden dönme kararı aldı. Geçen yıl oluşturulan Antalyaspor Bayan Voleybol takımına kaptanlık yapan Svetlana Uncu, "Rusya'da 24 yaşına kadar profesyonel voleybol oynadım. Antalya'ya tatile geldikten sonra buranın iklimini, insanını çok sevdim. Antalya'ya yerleştim ve fotoğrafçılık yapmaya başladım. Geçen sene kurulan Antalyaspor'da takım kaptanı olarak yeniden spora döndüm. Takımımızla çok güzel aile bağı kurduk, emek verdik ve şampiyonluk yaşadık. Bu sene de başarımızın devamını getireceğiz. 9 yıl voleybola ara verdikten sonra ilk sene şampiyonluk heyecanı yaşamak çok güzel. Bu yıl 2. Lig'de şampiyon olup 1. Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi.