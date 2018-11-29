Rus golfçüler geliyor

GEÇEN ay Turkish Airlines Open kapsamında dünyanın en iyi golfçülerini ağırlayan Regnum Carya, 2-6 Aralık tarihlerinde Rusya Kulüplerarası Golf Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Rusya'nın farklı bölgelerindeki 14 kulüpten 240 oyuncunun katılacağı turnuva, kıyasıya mücadeleye sahne olacak. 3 gün sürecek turnuva boyunca müsabakalar Avrupa'nın ilk ve tek tamamı aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve uluslararası üne sahip National Golf Club'da gerçekleştirilecek. 14 kulüp arasından kazanan takım ise kupayı Rusya'ya götürecek.