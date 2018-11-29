Rus golfçüler geliyor

Rusya Kulüplerarası Golf Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de yapılacak

Rus golfçüler geliyor
banner404

GEÇEN ay Turkish Airlines Open kapsamında dünyanın en iyi golfçülerini ağırlayan Regnum Carya, 2-6 Aralık tarihlerinde Rusya Kulüplerarası Golf Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Rusya'nın farklı bölgelerindeki 14 kulüpten 240 oyuncunun katılacağı turnuva, kıyasıya mücadeleye sahne olacak. 3 gün sürecek turnuva boyunca müsabakalar Avrupa'nın ilk ve tek tamamı aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve uluslararası üne sahip National Golf Club'da gerçekleştirilecek. 14 kulüp arasından kazanan takım ise kupayı Rusya'ya götürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emre Kınay 15 Ocak'ta Alanya'da
Emre Kınay 15 Ocak'ta Alanya'da
  1. PORTAKAL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479