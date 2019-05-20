Rus basını Galatasaray'ın şampiyonluğuna geniş yer ayırdı: 'Çift kupalı Aslanlar'

SÜPER Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Galatasaray’ın Medipol Başakşehir'i sahasında 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Rus basınında da geniş yer buldu. RİA Novosti, Galatasaray’ın şampiyonluğundan bahsederken Başakşehir ile oynanan maçta Rus futbolcu Fyodor Kudryaşov’un 90 dakika boyunca forma giydiğine dikkat çekti. Rus Haber Ajansı TASS ise, “Galatasaray, 22. kez Türkiye şampiyonu oldu” başlığını attı. Haberde İstanbul Başakşehir ile evinde oynadığını hatırlatan ajans, Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında 8. kez şampiyonluk yaşadığına dikkat çekti. Rus Sport Arena’da yer alan haberde ise, “Aslanlar şampiyonluk maçında rakibini yendi” başlığını kullandı. Haberde Dinamo Kiev’in eski oyuncusu Belhanda’nın performansının dikkat çekici olduğu vurgusu yapıldı. Rusya’nın en çok takip edilen spor haber sitelerinden olan Sports.ru’da yer alan haberde de Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında 8. şampiyonluğunu ilan ettiğine vurgu yapılırken, Galatasaray’ın Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çift kupa ile kapattığını okurlarına aktardı. Rus Sovsport ise Galatasaray’ın resmi twitter hesabından paylaşılan İngilizce şampiyonluk paylaşımına yer vererek, Galatasaray’ın 22. kez Türkiye şampiyonluğunu ilan ettiğini aktardı. Rusya’nın futbol yayın haklarını elinde bulunduran Match TV ise Galatasaray’ın şampiyonluğundan sonra taraftarın sevincinden görüntüleri izleyicilerine aktardı.