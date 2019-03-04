Runatolia sona erdi

BU yıl 14’üncüsü düzenlenen ve 2 gün süren Runatolia Spor Festivali kapsamında, Minik Adımlar, Halk Koşusu ve Yüksek Topuklar yarışı yapıldı. Dün ise Antalya Kültür Parkı önünden başlayan yarışlara, 49 ülkeden 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte, 10, 21 ve 42 kilometrelik maratonda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışlara her yıl olduğu gibi büyük destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Marka kentimiz spor organizasyonlarında da 1 numaraya yükseldi diyebiliriz. Geçen hafta Tour Of Antalya’yı ve Grand Fondo’yu gerçekleştirdik. 21 ülkeden 28 takım iştirak etmiş ve Avrupa’da büyük yankı uyandırıp övgü almıştı. Şimdi 10 binlerce insanımız, Türkiye’nin dört bir tarafından buraya gelerek yarıştılar. Ayrıca 49 ülkenin sporcuları da bu güzide yarışa iştirak etiler. Emekleyen çocuklarımızın yarışları, yüksek topuk koşusu, Runatolia'ya renk katan etkinliklerdi. Katılanlara, dereceye giren ya da giremeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. TURSET Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu ve ekibi de yıllardır büyük iş başarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Seneye tekrar buluşacağız" diye konuştu.

