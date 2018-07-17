Rose geliyor, Tiger sırada

ABD'Lİ Tiger Woods'un yeniden Antalya'ya gelebilmesi için ise girişimler sürüyor. Regnum Carya Golf Kulübü'nde kasım ayında bu yıl 6'ncısı düzenlenecek turnuva, bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlayacak. Geçen yılın şampiyonu Justin Rose, unvanını korumak için Belek'e gelecek. İngiliz oyuncu geçen günlerde Türkiye Golf Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelerek katılımıyla ilgili protokole imza attı. 1-4 Kasım tarihlerindeki dev turnuvaya Tiger Woods'un gelmesi için ise görüşmeler sürüyor. Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tiger Woods'un yeniden Antalya'ya gelebileceğini söyledi. Ünlü oyuncunun bu yıl yeniden turnuva ritmini yakaladığını belirten Ağaoğlu, ABD'li oyuncunun gelmesi halinde turnuvanın medya görünürlüğünün hatırı sayılır miktarda artacağını savundu.

Öte yandan, 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 4. ayak müsabakaları da başladı. Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 4. ayak müsabakaları Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde başladı. 16 golf kulübünden 22'si kadın toplam 58 sporcu 2 günde 36 çukurda mücadele edecek.

Turnuvanın beşinci ayağı 31 Temmuz- 1 Ağustos tarihlerinde Belek turizm merkezinde gerçekleştirilecek.

