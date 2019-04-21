Ronaldo tarihe geçti! Dünyada futbol tarihine adını yazdırdı

İTALYA Ligi'nde Juventus, bir kez daha şampiyon oldu.

Siyah Beyazlılar, ilk yarısında mahkum oynadığı maçta Fiorentina'yı 2-1 yendi, üst üste 8. şampiyonluğunu ilan etti.

Lyon'un 2001/02 ile 2007/08 sezonları arasındaki rekorunu tarihe gömen Juventus, 5 büyük ligde üst üste 8 şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.

RONALDO'DAN MÜTHİŞ BAŞARI

Juventus, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken takımın Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo ise yeni bir rekora imza attı.

Sezon başında Real Madrid'den 117 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Ronaldo, siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda Serie A şampiyonluğuna ulaşırken önemli bir ilki başardı.

TARİHE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Daha önce Premier Lig'de 3, La Liga'da ise 2 şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, Serie A'daki zaferiyle birlikte bu üç ligde de şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

Juventus, Serie A'daki üst üste sekizinci şampiyonluğunu elde ederken 33 haftası geride kalan ligde Cristiano Ronaldo şu ana kadar 27 maça çıkıp 19 gol ve 8 asistle oynadı.