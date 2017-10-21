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Ronaldo'nun son hareketi, "helal olsun" dedirtti

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, ülkesinde meydana gelen yangında yaralanan 62 kişinin tüm tedavi ve ilaç masraflarını üstlendi

Ronaldo'nun son hareketi, "helal olsun" dedirtti

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, ülkesinde meydana gelen yangında yaralanan 62 kişinin tüm tedavi ve ilaç masraflarını üstlendi

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:19
Ronaldo'nun son hareketi, "helal olsun" dedirtti
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REAL Madrid'in Portekizli yıldızı  Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle yine gönülleri fethetti. Sosyal olaylardaki duyarlılığıyla bilinen  Real Madrid'in yıldız oyuncusu  Cristiano Ronaldo, yine birçok insana yardım etti.

Portekizli süper yıldızın, ülkesinde yaşanan yangın felaketinde zarar gören insanların tedavi masraflarını üstlendiği ortaya çıktı.

KIZ KARDEŞİ ONAYLADI: EVET YARDIM ETTİ

Golcü oyuncunun kız kardeşi Katia Aveiro,  Facebook'ta bir fan sayfasında gündeme gelen yardım iddialarını onayladı.

Portekiz'in Pedrogao Grande bölgesinde 62 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde birçok insan da yaralandı.  Ronaldo'nun, yaralanan insanların tüm tedavi ve ilaç masraflarını karşıladığı öğrenildi.

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Christiano RonaldoCristiano RonaldoReal MadridFacebookPortekiz
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