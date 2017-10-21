Ronaldo'nun son hareketi, "helal olsun" dedirtti

REAL Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle yine gönülleri fethetti. Sosyal olaylardaki duyarlılığıyla bilinen Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, yine birçok insana yardım etti.
Portekizli süper yıldızın, ülkesinde yaşanan yangın felaketinde zarar gören insanların tedavi masraflarını üstlendiği ortaya çıktı.
KIZ KARDEŞİ ONAYLADI: EVET YARDIM ETTİ
Golcü oyuncunun kız kardeşi Katia Aveiro, Facebook'ta bir fan sayfasında gündeme gelen yardım iddialarını onayladı.
Portekiz'in Pedrogao Grande bölgesinde 62 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde birçok insan da yaralandı. Ronaldo'nun, yaralanan insanların tüm tedavi ve ilaç masraflarını karşıladığı öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.