Ronaldo gözyaşlarını tutamadı! İlk defa...

Juventusla ilk Şampiyonlar Ligi maçına Valencia deplasmanında çıkan ve 29. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalan Cristiano Ronaldo, sahayı ağlayarak terk etti

Ronaldo gözyaşlarını tutamadı! İlk defa...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla ilk maçına  çıkan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, turnuva kariyerindeki ilk kırmızı  kartını gördü.
 
Cristiano Ronaldo'nun, Juventus formasıyla yaşadığı ilk Şampiyonlar  Ligi deneyimi kısa sürdü.
 
Ronaldo, Valencia'nın Juventus'u konuk ettiği karşılaşmanın 29.  dakikasında kendisini savunan Jeison Murillo'nun topsuz alanda düşüşü sonrası  rakibine tepki gösterdi.
 
Hakem Felix Brych'in pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirmesinin  ardından kendisini yere bırakan Ronaldo, sahayı göz yaşlarıyla terk etti.
 
120 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu Ronaldo, 154.  maçında ilk kırmızı kartını gördü.
 
JUVENTUS 10 KİŞİYLE KAZANDI
 
Ronaldo'nun atılmasının ardından maçı 10 kişiyle sürdüren Zebralar, 45 ve 51'de Pjanic'in penaltı golleriyle Valencia'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
 
Grubun diğer ekibi Manchester United ise deplasmanda Young Boys'u 3-0 mağlup etti.
 

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