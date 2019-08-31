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Ronaldo'dan Messi'ye yemek sitemi
Ronaldo, Messi için, “15 yıldır Messi ile aynı sahneyi paylaşıyoruz. Ama şimdiye kadar bir yemek yemişliğimiz yok." diyerek sitem etti.
SPOR 31.08.2019, 22:47 31.08.2019, 22:56 Toygar Dim
JUVENTUS'TA forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo (34) ile Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi (32), futbol dünyasının en büyük iki rakibi olarak gösteriliyor.
İki yıldız önceki gün UEFA’nın Monako’daki ödül töreninde yan yana geldi. Dostluk pozları verdiler.
15 YILLIK REKABET
Ronaldo, “15 yıldır Messi ile aynı sahneyi paylaşıyoruz. Bu futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir durum. O benim daha iyi bir futbolcu olmamı sağladı. Ben de onun. Aramız iyi. Ama şimdiye kadar bir yemek yemişliğimiz yok” diyerek rakibine küçük bir sitemde bulundu.
Her iki futbolcu da futbol dünyasının en önemli ödülü ‘Ballon d’Or’u şimdiye kadar 5 kez kazandı.
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