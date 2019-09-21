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Ronaldo'dan gündeme bomba gibi düşen cinsel ilişki itirafı!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İngiliz televizyonuna verdiği röportajda aşk yaşadığı güzel modelle alakalı "Attığım hiçbir gol cinsel hayatımdan daha güzel değil" diyerek gündeme bomba gibi düştü.

SPOR 21.09.2019, 10:12 21.09.2019, 10:14
Ronaldo'dan gündeme bomba gibi düşen cinsel ilişki itirafı!
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JUVENTUS'UN Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, İngiliz ITV televizyonunda Piers Morgan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Futbolcunun 3 yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Georgina Rodriguez'le olan cinsel hayatı için "Attığım tüm gollerden daha güzel" dedi.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI DAMGA VURDU

2016 yılının sonundan bu yana birlikte olduğu 25 yaşındaki İspanyol model Georgina Rodriguez'le evlenmek istediğini açıklarken cinsel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Yıldız futbolcu, "Juventus maçında attığım röveşata da dahil olmak üzere bugüne dek attığım hiçbir gol Georgina ile yaptığımız cinsel ilişkiden daha güzel değildi." dedi. Ronaldo'nun güzel modelden Ala-Martina adında bir kız çocuğu bulunuyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Henüz 52 yaşındayken yitirdiği babası Jose Dinis Aveiro hakkında gelen bir soru üzerine gözyaşlarına boğulmuştu.

#Cristiano Ronaldo #cinsel ilişki #Ronaldo
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