Ronaldo'dan çalışanlara servet değerinde bahşiş

Messina bölgesinde sezonun yorgunluğunu atan Portekizli, 630 metrekarelik bir villada kaldı

Ronaldo'dan çalışanlara servet değerinde bahşiş
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JUVENTUS'UN Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Yunanistan'daki tatilini yaptığı otel görevlilerine 25 bin Euro bahşiş bıraktığı bildirildi.

Cristiano Ronaldo, geçen yıl olduğu gibi tatilini Yunanistan'da geçirdi. Messina bölgesinde sezonun yorgunluğunu atan Portekizli, 630 metrekarelik bir villada kaldı.

Geçen yıl otel çalışanlarına 17 bin 850 Euro bahşiş bırakan Ronaldo, bu kez kendisine 24 saat hizmet veren personele 25 bin Euro bahşiş verdi.

İspanyol basını ise Portekiz Milli Takımının kaptanının tatil için kaldığı otele 56 bin Euro fatura ödediğini yazdı.

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