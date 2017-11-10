Romanya Fenerbahçe'yi de vurdu! Ozan Tufan'dan kötü haber

FENERBAHÇE sakatlar kervanına bir oyuncu daha eklendi. Türkiye'nin Romanya ile oynadığı hazırlık maçında Ozan Tufan sakatlık yaşadı. Kenara "sakatlandım, beni çıkartın" diyerek değişiklik isteyen Tufan, Lucescu tarafından 83. dakikada kenara alındı.
FENERBAHÇE ZORA GİRDİ
Fenerbahçe'de, Alper Potuk ve Neto cezalı, Valbuena, İsla, Mehmet Ekici ve Janssen sakat, Skrtel kulağından rahatsız. Bunun yanı sıra moralsiz olan Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'nın da ilk 11'de çıkma ihtimali zayıf. Aykut Kocaman'ın Sivasspor'da nasıl bir kadro yapısıyla çıkacağı merakla bekleniyor.
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