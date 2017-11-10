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Romanya Fenerbahçe'yi de vurdu! Ozan Tufan'dan kötü haber

Türkiye'nin Romanya'ya 2-0 yenildiği maçta, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ozan Tufan sakatlanarak oyundan çıktı

Romanya Fenerbahçe'yi de vurdu! Ozan Tufan'dan kötü haber

Türkiye'nin Romanya'ya 2-0 yenildiği maçta, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ozan Tufan sakatlanarak oyundan çıktı

10 Kasım 2017 Cuma 12:43
Romanya Fenerbahçe'yi de vurdu! Ozan Tufan'dan kötü haber
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FENERBAHÇE sakatlar kervanına bir oyuncu daha eklendi.  Türkiye'nin  Romanya ile oynadığı hazırlık maçında  Ozan Tufan sakatlık yaşadı. Kenara "sakatlandım, beni çıkartın" diyerek değişiklik isteyen Tufan,  Lucescu tarafından 83. dakikada kenara alındı.

FENERBAHÇE ZORA GİRDİ

Fenerbahçe'de,  Alper Potuk ve Neto cezalı, Valbuena, İsla,  Mehmet Ekici ve Janssen sakat, Skrtel kulağından rahatsız. Bunun yanı sıra moralsiz olan  Mehmet Topal ve  Şener Özbayraklı'nın da ilk 11'de çıkma ihtimali zayıf.  Aykut Kocaman'ın  Sivasspor'da nasıl bir kadro yapısıyla çıkacağı merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTürkiyeRomanyaOzan TufanSpor
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