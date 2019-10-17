Rizespor'a kilitlendik

SÜPER Lig'e verilen milli ara bu hafta sona eriyor. Ligin lideri konumundaki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 8. hafta maçında 20 Ekim Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdüren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Toplu halde koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise Çaykur Rizespor maçının taktik provasını gerçekleştirdiler. Oldukça hırslı bir görüntü çizen Alanyasporlu oyuncuları zaman zaman oyunu durdurarak uyaran Erol Bulut, oyuncularını ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün ve yarın yapacağı antrenmanlarla tamamlayarak kampa girecek ve Pazar günkü maç saatini beklemeye başlayacak.