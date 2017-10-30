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Rizespor'un hasreti sona erdi

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Boluspor'u 1-0 yenerek ligde 5 maç aradan sonra galip geldi

Rizespor'un hasreti sona erdi

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Boluspor'u 1-0 yenerek ligde 5 maç aradan sonra galip geldi

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:29
Rizespor'un hasreti sona erdi
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TFF 1. Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Boluspor'u 1-0 yenerek ligde 5 maç aradan sonra galip geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Milosevic, Ümit Kurt,  Mehmet Uslu, Saadane, Robin Yalçın, Jantscher (Dk. 78 Oğulcan Çağlayan), Süleyman  Koç (Dk. 46 Recep Niyaz), Samudio, Kweuke (Dk. 82 Halil İbrahim Sönmez)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Arapi, Cengiz  Umut Meraş, Özgür İleri, İshak Çakmak (Dk. 72 Andre Santos), İrfan Başaran (Dk.  84 Sefa Yılmaz), Melih Okutan (Dk. 65 Mustafa Durak), Akabueze, Poepon

Gol: Dk. 60 Samudio (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Özgür İleri, Dk. 88 Alim Öztürk (Boluspor), Dk.  76 Saadane, Dk. 79 Gökhan Akkan, Dk. 88 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

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Anahtar Kelimeler:
RizesporTFF 1. Lig
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