Rizespor mesaisi başladı
Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, 20 Ekim Pazar günü ağırlayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı
SPOR 10.10.2019, 18:47 10.10.2019, 18:52
AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 20 Ekim Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarına dün akşam başlayan turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise ağırlık ve kuvvet çalıştılar. İdmana, A Milli Takım kampında bulunan Efecan Karaca ile sakatlıkları devam eden Lokman Gör, Juanfran Moreno ve Salih Uçan katılmadı. Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
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