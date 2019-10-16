Rizeli Talbi iddialı

AYTEMİZ Alanyaspor'un 8. haftadaki rakibi Çaykur Rizespor'da savunma oyuncularından Montassar Talbi, antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Takım olarak iyi işler yaptıklarını ve daha iyi neticeler almak için çalıştıklarını ifade eden Talbi, "Alanyaspor deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Alacağımız bir puan da bizim için çok önemli olacak. Biz orada elimizden geleni yapmak istiyoruz. Tabii ki Alanyaspor çok iyi bir takım ve çok kaliteli futbolculara sahip. Ama bizde onlardan aşağı kalır değiliz. İyi oyunculara karşı oynamak bizi motive ediyor. Artık çıkışa geçmek istiyoruz." dedi. Talbi, gerek teknik direktörün gerekse teknik heyetin sezon başından beri kendisine güvendiklerini belirterek, "Bu yüzden iyi başlamak benim için çok önemliydi. Çalıştığım hocaların hepsi bana bir şeyler kattı ve bir şeyler öğretti. Son dönemde de İsmail Kartal hocamız da bana güvendiğini hissettirdi ve bana daha çok şans verdiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte teknik heyetteki yardımcı hocalarımızda bana hep destek oldu. Onların bana kattıklarıyla beraber daha olgun bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Türkiye'ye daha çok uyum sağladım ve ligi daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Biz profesyonel futbolcularız. Hangi sistemde veya kimin ile oynadığınız sizi çok fazla etkilememeli. Bundan sonra hepimiz takım için oynayarak durumu düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.