Rize evinde ilk kez

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor taraftarı önünde Eskişehirspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Aynı zamanda bu galibiyetle Ç. Rizespor bu sezon ligde ilk kez bir iç saha maçından 3 puanla ayrılmış oldu