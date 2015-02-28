Rize evinde ilk kez

28 Şubat 2015 Cumartesi 18:13
ÇAYKUR Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Deniz Kadah, Eren Albayrak ve Kyle Lafferty kaydetti.Konuk Eskişehirspor'da Raheem Lawal 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 21'e yükseltirken, Eskişehirspor 23 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor: 3 - Eskişehirspor: 0
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Koray Altınay (Dk. 58 Ümit Korkmaz), Viera, Giray Kaçar, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Obraniak, Deniz Kadah (Dk. 66 Orhan Ovacıklı), Lafferty (Dk. 87 Holosko)
Eskişehirspor: Boffin, Birol Parlak, Mustafa Yumlu, Diego (Dk. 83 Ergün Teber), Sezgin Coşkun (Dk. 16 Berkay Tolga Dabanlı), Toko, Lawal, Özgür Çek, Kamil Ahmet Çörekçi, Serdar Özkan (Dk. 46 Sissoko), Mori
Goller: Dk. 2 Deniz Kadah, Dk. 14 Eren Albayrak, Dk. 52 Lafferty (Çaykur Rizespor)
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Son Güncelleme: 28.02.2015 17:18