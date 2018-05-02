Rıza Kayaalp’ten Rusya’da tarihi zafer! Hamza Yerlikaya’nın rekorunu egale etti

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 130 kiloda Rus rakibi Vitali Shchur'u 2-1 mağlup ederek üst üste yedinci, toplamda da sekizinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Rıza Kayaalp, bu şampiyonlukla beraber Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu da egale etti.

`Grekoromen stilde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan 130 kiloda Rıza Kayaalp, ilk maçında geçen yıl Sırbistan'daki Avrupa şampiyonasında finalde yendiği Macar Balint Lam ile karşı karşıya geldi. Başarılı sporcu, rakibini 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı

Çeyrek finalde Georgi Chugoshvili ile mücadele eden Rıza Kayaalp, Belaruslu rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.Yarı finalde de Rumen Alin Alexuc Ciurariu’yu 4-0 mağlup eden milli sporcu, finalde Vitalii Shchur’un rakibi oldu. Rus rakibi karşısında baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 2-1 kazanan Kayaalp, kariyerinin 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.