Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gürcü rakibi Kajaia'yı 3-0 yenen Rıza Kayaalp üst üste 8 toplamda da 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu
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AVRUPA Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya elde etti.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Rıza, bu şampiyonadan önce rekoru Hamza Yerlikaya’yla paylaşıyordu.

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