Rıza Çalımbay: Kazandığımız için mutluyuz

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-1 kazandıkları karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Kazanmak zorunda oldukları bir maç oynadıklarını ifade eden Çalımbay, "Geçen haftaki maçı telafi etmemiz gerekiyordu. Biz geçen hafta da iyi oynadık. Oradan da puan ve puanlarla dönebilirdik, Galatasaray maçından. Ama ne olursa olsun kendi sahamızdan kaybetmeden çıkmamız gerekiyordu. Ona göre mücadele ettik. Belki bazen istediğimiz gibi olmadı, oyun veya yaptığımız şeyler ama önemli olan bu maçı kazanmaktı. İlk yarı biraz ortada geçen maçtı. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği, hem taktik değişikliği işe yaradı ve sonra 2 tane gol bulduk. Ama yine talihsiz şekilde 1 gol yedik. Ama takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiçbir zaman oyundan kopmuyoruz.

Oyun disiplinini ne olursa olsun bırakmıyoruz. Yine bunu aynı şekilde gösterdiler. 2-1 kazandık ama zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Çünkü biz maçtan önce bu maçın zor olacağını biliyorduk. Geçen hafta Antalya'nın kaybettiği ve herkesin farklı düşündüğü bir maçtı bu maç. Herkese göre kolay geliyordu ama bizim için çok çok zor bir maçtı ve öyle geçti. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki önemli olan kalan maçlarda bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzde bir Denizlispor maçı var. Oradan da puan ve puanlarla döneceğiz. Tabii ki ondan önce Perşembe günü bir kupa maçı oynayacağız. Bizim için zor bir hafta olacak bizim için çünkü Perşembe'den sonra tekrar deplasmandan Denizli'ye geçeceğiz. İlk yarıda özellikle kendi sahamızda iyi puanlar alıp iyi yerde bitirmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu. Kafamızda belirli bir puan hesabımız yok" dedi.