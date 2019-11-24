banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Rıza Çalımbay: Biz bu maça en zor maç diye baktık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Futbolcular oyun disiplininden kopmadılar. Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var" diye konuştu.

SPOR 24.11.2019, 19:42
Rıza Çalımbay: Biz bu maça en zor maç diye baktık
banner404

SÜPER Lig'in 12. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İM Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Takım olarak güzel bir form yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Kayseri’nin bulunduğu konum itibariyle zor bir maçtı. Biz bu maça en zor maç diye baktık. Milli maç arasında tek şey Kayseri maçıydı. Bizi kimse havaya girdi diye düşünmesinler diye uğraştık. Mücadeleden kopmadan oynamamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyunun üstünlüğü bizdeydi. Maçın içinde çok pozisyon yakaladık. Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda bu kadar net pozisyonlar yakalamadık. Yediğimiz gol şok etkisi oldu. Oyun disiplinini biraz daha sağladık. Güzel ve net pozisyonlar yakaladık. Oyuncularım oyun disiplinini bozmadı. İyi bir galibiyet aldık. Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var. Oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız lazım. Ligi iyi bitirmek için bunlar yetmez" şeklinde konuştu.

Çalımbay, "Biz eğer başarıya gideceksek taraftar çok önemli. Bu bütün takımlar için çok önemli. Taraftar bana göre birinci adamdır. Onlar ne kadar bizimle coşkulu olurlarsa oyuncuların oyunu bile değişir. Oyuncu arkadaşlarım taraftar için oynamalıyız dediler. Büyük bir etki yaptılar” ifadelerini kullandı.

#rıza #Çalımbay #sivasspor #kayserispor
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 24 Kasım 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:38
Öğle 12:49
İkindi 15:28
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Beşiktaş 12 21
5. Fenerbahçe 11 20
6. Alanyaspor 12 19
7. Galatasaray 12 19
8. Malatyaspor 11 18
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 11 11
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Erzurum BB 12 21
4. Bursaspor 12 20
5. Menemen Belediyespor 12 20
6. Fatih Karagümrük 12 19
7. Balıkesirspor 12 18
8. Akhisar Bld.Spor 11 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 11 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Adanaspor 12 9
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Burnley 13 18
7. Arsenal 13 18
8. Sheffield United 12 17
9. Tottenham 13 17
10. M. United 12 16
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 12 15
15. Everton 13 14
16. West Ham 13 13
17. Aston Villa 12 11
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Atletico Madrid 14 25
4. Sevilla 13 24
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 13 18
13. Real Valladolid 13 17
14. Real Betis 14 16
15. Deportivo Alaves 13 15
16. Eibar 13 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545