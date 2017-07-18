Riou oldu gibi

FRANSIZ basınında yer alan habere göre, Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'da forma giyen 30 yaşındaki file bekçisi Remy Riou ile Alanyaspor yönetiminin görüşmelerinde sona gelindi. Haziran ayından beri oyuncuyla süren görüşmelerden olumlu sonuç alan turuncu yeşilli yöneticilerin, Riou'yu Alanya'ya davet ettiği iddia edildi. Son 5 sezondur Nantes'da forma giyen tecrübeli kaleci, geçen sezon yerini Maxime Dupe'ye kaptırmıştı. Fransız eldivenin kulübüyle olan sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor.