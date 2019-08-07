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Rienstra, Kayseri'ye geldi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra, Kayseri'ye geldi.

SPOR 07.08.2019, 12:17 Toygar Dim
Rienstra, Kayseri'ye geldi!
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KULÜP yetkililerinden alınan bilgiye göre, Heerenveen takımında hücuma dönük orta saha olarak görev yapan 29 yaşındaki Rienstra ile her konuda anlaşma sağlandı.

Rienstra, sabah saatlerinde Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Serdar Maraşlı ile birlikte Kayseri'ye geldi. Hollandalı oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple bugün 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

#heerenveen #rienstra #kayserispor #serdar #maraşlı
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