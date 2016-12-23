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Riekerink'ten flaş Eto'o açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde düzenlenen haftalık toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Riekerink'ten flaş Eto'o açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde düzenlenen haftalık toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı

23 Aralık 2016 Cuma 14:31
Riekerink'ten flaş Eto'o açıklaması!
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GALATASARAY Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink transfer çalışmaları ve Antalyspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o'nun ilgili iddialara cevap verdi.
"Eto'o transfer için bize önerilmedi, ben de "Benim yerime mi Eto'o gelecek" şeklinde bir ifade kullanmadım" diyen Hollandalı teknik adam, "Finansal kısıtlamamız var bu kısıtlama içerisinde kalmayı başarabilirsek; stoper için transfere hazırız."  şeklinde konuştu."Sezonun ilk yarısın son maçından önce 3. sıradayız. Amacımız birinci olmaktı ama bundan sonra bu maçı kazanmak ve sezonun sonrası için iyi bir mesaj vermek istiyoruz.
Sezon başından beri scout ekibi ile yönetimle takımın durumu, sözleşmelerle ilgili ve transferlerle ilgili sürekli görüşüyoruz. Planlarımız hazır, gerçekleşirse transfer olabilir. Bu sene UEFA tarafından finansal kısıtlamamız var. Bu kısıtlama içerisinde kalabilmeyi başarırsak, bildiğiniz gibi 6 stoper ile başladık ve başta Koray ve çeşitli sakatlıklarla beraber son olarak Serdar Aziz sakatlandı ve sadece Semih ile Hakan kaldı. Chedjou da Afrika Kupası'na gidecek. Gerekirse De Jong da stoperde oynayabilir. Daha önce oynadı çünkü. Eğer kritere uyarsak transfer için hazırız.
Başakşehir harika bir performans gösterdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin rakiplerimiz olduğunu biliyorduk. Şu an durumumuz iyi ama çok daha iyi durumda olabilirdik. Oyun açısından bazı eksiklerimiz var. Pas oyununu iyi oynadık. Mükemmele doğru ilerleyecek şeyler var. Biz de varmak için çalışıyoruz. Sezona çok iyi başladık, sonra kötü bir döneme girdik. Bu dönemden sonra takım tekrar toparlandı ve 3 galibiyet daha aldık. İşler kötü gittiğinde de reaksiyon verilebilir. Biz bu durumda birlikte kalabildik. Lider olmak istiyorduk ama yine de takım içi beraberlik nedeniyle mutluyum.
Ben hoca olarak oyunu okumak durumundayım. Osmanlı maçında oyun 2-2'ye geldiğinde onların yaptığı değişiklik sonrasında ben de değişikliğimi fiziksel açıdan geri kalmamak amacıyla yaptım. Bazen değişiklik yapmadığım eleştiriliyor ise en iyi onbirle çıktığım ve değişikliğe gerek kalmadığı da düşünülebilir. Son 5 maçta 13 puan gerçekçi bir planlama idi. Alanya maçını kazanırsak bu gerçekleşecek. Sezonun ikinci yarısında şampiyon olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinizin yeni yılını kutluyorum."
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Son Güncelleme: 23.12.2016 14:47
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AlanyaEtoRiekerinkten Flaş Etoo Açıklaması!Aytemiz AlanyasporGalatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink
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