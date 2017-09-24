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Rıdvan Dilmen: Kınıyorum!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi maç sonrası açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmada Caner Erkin ve bazı futbolcuların yaptıkları hareketleri eleştirdi. Rıdvan Dilmen, olaylar ile ilgili 'Kınıyorum' ifadesini kullandı

Rıdvan Dilmen: Kınıyorum!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi maç sonrası açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmada Caner Erkin ve bazı futbolcuların yaptıkları hareketleri eleştirdi. Rıdvan Dilmen, olaylar ile ilgili 'Kınıyorum' ifadesini kullandı

24 Eylül 2017 Pazar 08:32
Rıdvan Dilmen: Kınıyorum!
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KADIKÖY Ülker Arena’da tansiyonun bir an düşmediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Beş kırmızı kartın gösterildiği, Şenol Güneş’in tribüne gönderildiği, oldukça gergin geçen maçı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Caner Erkin ve Fenerbahçeli futbolcuları eleştirdi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, bazı olayları kınadığını söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen’in Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkındaki yorumları:

“Quaresma ve Neto kavga ediyor. İkisi de Portekizli değil mi? Benim için futbol her zaman oyun oldu oyuncak oldu. Günahı ve sevabıyla oldu bitti. Ne Fenerbahçe dünyayı kurtardı ne Beşiktaş’ın dünyası yıkıldı. Bazı olayları kınıyorum. Caner’in, Kameni Cenk ile ilgilenirken uzaktan şut çekmesi, onun dışında Fenerbahçeli oyuncuların hakemin görmediği yerde itip kakması olmaz. İsmail’in gelişi sarı kart ama devam edersen olmaz. Günah! Öyle basamazsın yani… Ozan Tufan’ın pozisyonu penaltı verilse ağır olurdu. Ozan’ın diğer pozisyonunda Ozan gol oldu ama top girmedi.”

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Anahtar Kelimeler:
RIDVAN DİLMENKınama
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