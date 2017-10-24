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Rıdvan Dilmen'den büyük iddia

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı

Rıdvan Dilmen'den büyük iddia

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı

24 Ekim 2017 Salı 23:42
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia
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DENEYİMLİ futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da; Süper Lig'de geride kalan 9 haftayı ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi performansını değerlendirdi.
 
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
 
"Süper Lig sertleşti"
 
"Takımların tamamına yakını yeni oyuncular aldılar ve yeni takım kurdular. Savunma anlamında gerideydiler ve analiz edemiyordular. Şimdi yavaş yavaş tanımaya başladılar. Bu yüzden lig sertleşmeye başladı.
 
"Beşiktaş, şampiyonluğun ciddi adayıdır"
 
"Beşiktaş 8 puan farka rağmen şampiyonluğun ciddi adayıdır. Fakat 2 kulvarda yarışırken biraz konsantrasyonu dağıldı. Beşiktaş sezon başı kime sorsanız ligin en çok gol atan takımı dersiniz. Fenerbahçe 17 gol atmış Beşiktaş 14 gol atmış. Cenk Tosun fiziksek ve teknik açıdan Şampiyonlar Ligi ve lig açısından fazla fark yok. Cenk'e ligde kötü diyemeyiz."
 
"Şenol hoca, G.Saray'la da çalışabilir"
 
"Şenol Güneş'in bildiğim kadarıyla bir yıl daha kontratı var. Beşiktaş'a hiç yaşamadığı başarıları yaşattırıyor. Şenol hocanın Türkiye'deki tüm teknik adamlardan fazla kredisi vardır. Ne yapalım şimdi, Şenol hoca gitsin mi diyelim?"
Şenol Güneş, Gordon Milne'nin önüne geçmiştir. Şenol Güneş Beşiktaş tarine geçmiştir. Şenol hoca ilerde boşta kalsa Galatasaray ile de çalışabilir. Ama Fenerbahçe'de olmaz diye düşünüyorum.
 
"Talisca'nın hedefi Beşiktaş değil"
 
"Talisca'nın hedefi Beşiktaş değil daha büyük. Şampiyonlar ligi koşu mesafelerine bakın daha fazladır, bir de ligde oynadığı maçlara bakın, Gençlerbirliği maçına bakın."
 

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Anahtar Kelimeler:
RIDVAN DİLMEN
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