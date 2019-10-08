Rıdvan Dilmen Alanyaspor maçını yorumladı: 'Art niyet ararım'

SÜPER Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, lider Alanyaspor'u evinde 2-0 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretini sona erdirirken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendirdi. Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon ve Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonu değerlendiren Dilmen, VAR sistemiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'de VAR'ın olmadığını ifade eden ünlü futbol yorumcusu Dilmen, "Türkiye'de VAR falan yok. Bozulmuş VAR'lar. Bence VAR uygulaması kalkmış. Özellikle büyük takım maçlarında kalkmış. Bugün 0-0 giden oyun, Beşiktaş penaltı kazanıyor. Hakem olsam penaltıyı veririm. Ama (VAR) Volkan Bayarslan'ın yerinde olsam hocam gel bir bak derim. Ben vermem. Penaltıyı veririm, VAR ile iptal ederim" dedi.

'ORMAN BİLE PENALTI DER'

Atiba'nın topa elle temasını da değerlendiren Rıdvan Dilmen, pozisyonun yüzde 100 penaltı olduğunu söyledi. Dilmen, "Atiba'nın eline gelen bir penaltı pozisyonu var. Penaltı değil bu, pen'yedi. Fikret (Orman) bey bile penaltı verir, o kadar penaltı pozisyon. Aldın buradan maçı, buraya verdin. Son üç günde olanlar bilerek, isteyerektir. Büyük skandal bunlar. Böylesi şeyi üç gündür yaşadığım için büyük üzüntü duyuyorum. Maçı izleyen insan 3 pozisyonu test eder. Beşiktaş'ın penaltısını verebilirim. Ararım, ararım, oyuncu ayağını çekmiş ama sokmasaydı derim, Burak Yılmaz'ın dirseğinde bilmeden yapmış derim ama Atiba'nın penaltısı verilmeyince, art niyetli derim" şeklinde konuştu.