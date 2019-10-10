Ricardo Quaresma: "Herkes bizi eleştirdi ve aşağıladı!"

BEŞİKTAŞ'TAN ayrılarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, şampiyonluk sevinci yaşadığı EURO 2016'yla ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu. 36 yaşındaki yıldız isim, ülkesinde yayın yapan Canal 11 televizyonuna yaptığı açıklamada hocaları Fernando Santos'tan övgüyle bahsederken turnuva öncesinde kimsenin kendilerine güvenmediğini belirtti. İşte Q7'nin o sözleri: "EURO 2016 öncesinde ülkede bize karşı güvensizlik vardı. Herkes takımı eleştiriyor ve bizi aşağılıyordu. Benim için o turnuvanın büyük şampiyonu Fernando Santos'tu. Oyuncularıyla iletişim biçimi ve bizlere verdiği moral, EURO 2016'daki en büyük silahımız olmuştu. Kendisi, daha ilk günden itibaren 'Buraya Avrupa şampiyonu olmak için geldim.' diyordu. Oysa hiç kimse böyle bir şeye ihtimal vermiyordu. Bir turnuvaya katıldığınızda gidebildiğiniz yere kadar gitmek istersiniz. Ancak EURO 2016'da bizden daha iyi takımlar vardı. Buna karşın Santos, bize en başından beri büyük bir güven aşıladı. Bu sayede her maça kazanacağımızdan emin bir şekilde çıktık. Onun büyük bir şampiyon olduğunu söylemem de bu yüzden. Santos sayesinde birini takdir etmeyi öğrendim. Kendisine her zaman büyük bir sevgi ve saygı duyacağım.