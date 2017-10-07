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Ricardo Carvalho’ya hapis şoku!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'de forma giyen eski Real Madrid'li Ricardo Carvalho'ya kötü haber...

Ricardo Carvalho’ya hapis şoku!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'de forma giyen eski Real Madrid'li Ricardo Carvalho'ya kötü haber...

07 Ekim 2017 Cumartesi 21:47
Ricardo Carvalho’ya hapis şoku!
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REAL Madrid’de forma giydiği 2010-2013 yılları arasında imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya’da görülen mahkemesinde karar verildi.

Savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti.

Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti.

39 yaşındaki yıldız, İspanya’da şiddet içermeyen suçlar için 2 yılın altında verilen cezalar, eğer ki sanığın sicili temizse ertelendiği için, hapis yatmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ricardo CarvalhoÇin Süper Ligi
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