Ricardo Carvalho’ya hapis şoku!

REAL Madrid’de forma giydiği 2010-2013 yılları arasında imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya’da görülen mahkemesinde karar verildi.
Savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti.
Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti.
39 yaşındaki yıldız, İspanya’da şiddet içermeyen suçlar için 2 yılın altında verilen cezalar, eğer ki sanığın sicili temizse ertelendiği için, hapis yatmayacak.
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