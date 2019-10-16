Rezalet karar! Mehmetçik'e bayraklı destek veren futbolcuya men cezası
İran Futbol Federasyonu, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi.
İRAN'DA Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tractör Sazi'de forma giyen Mehdi Bebri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için sahalardan men edildi. Federasyona ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi. Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.
TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLMİŞTİ
Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.
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