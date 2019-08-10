Reşo Diyarbekirspor'da

KIRMIZI yeşilli ekip, Amed Sportif Faaliyetler’in daha önce anlaşıp transferini kamuoyuna açıkladığı ancak Alanyaspor'la olan bonservis sorunundan dolayı transferini gerçekleştiremediği Reşo Akın'ı renklerine kattı. Mardin Derikli olan 23 yaşındaki orta alan oyuncusunun transferi kulüp tarafından açıklandı. Reşo Akın, geçen sezon 1922 Konyaspor'da kiralık oynamıştı.