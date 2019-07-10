Resmen Başakşehir'de!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı

Resmen Başakşehir'de!
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LACİVERT-beyazlı kulübün internet sitesinden "İsmini herkese ezberletmen dileğiyle" başlığıyla yapılan paylaşımla genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla Mısır ekibi Pyramid'den 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
 
Okechukwu Azubuike, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelmiş ve sezonu orada tamamlamıştı.
 

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