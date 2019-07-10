LACİVERT-beyazlı kulübün internet sitesinden "İsmini herkese ezberletmen dileğiyle" başlığıyla yapılan paylaşımla genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla Mısır ekibi Pyramid'den 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Okechukwu Azubuike, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelmiş ve sezonu orada tamamlamıştı.
Resmen Başakşehir'de!
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı
LACİVERT-beyazlı kulübün internet sitesinden "İsmini herkese ezberletmen dileğiyle" başlığıyla yapılan paylaşımla genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla Mısır ekibi Pyramid'den 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
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