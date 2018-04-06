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Resmen açıklandı! İşte Emre Mor'un kadro dışı kalma sebebi

Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue, Emre Mor'un takım arkadaşlarından geri kaldığından dolayı kadroya almadığını söyledi

Resmen açıklandı! İşte Emre Mor'un kadro dışı kalma sebebi

Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue, Emre Mor'un takım arkadaşlarından geri kaldığından dolayı kadroya almadığını söyledi

06 Nisan 2018 Cuma 19:11
Resmen açıklandı! İşte Emre Mor'un kadro dışı kalma sebebi
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İSPANYA La Liga takımlarından Celta Vigo'nun Milli futbolcusu Emre Mor, takımının oynadığı son 3 maçın kadrosuna alınmadı. Celta teknik direktörü Juan Carlos Unzue, İspanyol basınına yaptığı açıklamada Emre Mor'u neden takımdan kestiğini açıkladı.

"DAVRANIŞLARI, DİĞERLERİYLE AYNI DEĞİL"

Son olarak Emre Mor'u Sevilla maçının kadrosuna da almayan Unzue, "Emre'yi kadroya almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil. Diğerlerinden farklı davranıyor. Kadroda yer alan çoğu oyuncudan mutluyum. Sezon bittiğinde bazı şeylere karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

3 MAÇTIR KADROYA GİREMİYOR

Son üç maçtır takımının maç kadrosuna giremeyen Emre Mor'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldığı belirtilirken 20 yaşındaki futbolcu, Şubat ayında Celta'nın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Sezon başında 13 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya transfer olan ve kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Milli futbolcu, bu sezon La Liga'da 19 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist üretti.

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