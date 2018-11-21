Renkli turnuva

19 Kasım Pazartesi günü başlayan turnuvanın startı, Alanya Sosyal Hizmetler Şube Başkanı Ahmet Çelik ve Alanya İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Dayan tarafından verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Alanya Şubesi tarafından organize edilen turnuva, Alanya İdman Yurdu Tesisleri'nde bir süre daha devam edecek. Turnuva sonunda ise dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.

Alanya SHM yetkilileri, turnuva boyunca desteklerini esirgemeyen Alanya İY Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Dayan ve masa tenisi antrenörü Hakan Temurlenk ve Alanya İY takımı antrenörü Kadir Kundakçı'ya teşekkür ederek yarışmacılara da başarı dilediler.