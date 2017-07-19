Remy Riou Alanyaspor'da

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, M'billa, Maniatis, N'Sakala ve Cenk Ahmet'ten sonra bir transfer daha yaptı. Bu kez bir kaleci transfer eden turuncu yeşilli yönetim, Fransız eldiven Remy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, iyi bir kaleci aldıklarını söyledi. Riou'nun takıma katkı sağlayacağına inandığını belirten Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Kalemizde eksikliğimiz vardı. Remy ile de bir süredir transfer görüşmesi yapıyorduk. Kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık. İyi bir kaleci aldığımızı düşünüyorum. Alanyaspor'a çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Kendisine de başarılar diliyorum" dedi.

"YENİ HEDEFLERİM VAR"

Alanyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Remy Riou ise, "Transfer sürecim uzun sürdü ama sonunda burada olduğum için mutluyum. Artık yeni bir takımdayım ve yeni hedeflerim var. Bu sezon takım arkadaşlarımla birlikte ligi en üst seviyede tamamlamayı amaçlıyorum. Süper Lig'i bildiğimi söyleyemem. Çünkü ben her zaman öncelikle kendi performansıma odaklanan bir futbolcuyum. Sadece Fransız takımlarıyla Avrupa maçları oynayan Beşiktaş'ı biliyorum. Dediğim gibi ben başka takım başka oyuncu değil, öncelikle kendi takımım ve kendi performansıma odaklanıyorum" diye konuştu. Geçen sezon Fransa Lig 1'de 23 maçta forma giyen Reym Riou daha önce Lorient, Lyon, Auxerre, Toulouse ve Nantes takımlarında forma giydi. Remy, kariyerinde henüz hiç kırmızı kart görmedi.