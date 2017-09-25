Remy etkili oldu

TURUNCU yeşilliler de ikinci yarı bambaşka bir oyun sahaya yansıtarak tarihi bir geri dönüşe imza attı. İkinci yarı sahaya çıkmadan önce arkadaşlarına başarabilmek için tüm güçlerini sahaya yatsıtmaları gerektiğini hırslı bir şekilde aktaran Remy'nin galibiyette rol oynadığı öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.