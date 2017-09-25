Remy etkili oldu

TURUNCU yeşilliler de ikinci yarı bambaşka bir oyun sahaya yansıtarak tarihi bir geri dönüşe imza attı. İkinci yarı sahaya çıkmadan önce arkadaşlarına başarabilmek için tüm güçlerini sahaya yatsıtmaları gerektiğini hırslı bir şekilde aktaran Remy'nin galibiyette rol oynadığı öğrenildi.