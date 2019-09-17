Referans Belediyespor'da

ALANYA'NIN elit spor salonlarından birisi olan Referans Yaşam Kulübü de Alanya Belediyespor bünyesine katıldı. 25 Metreli yol üzerinde faaliyet gösteren Referans Yaşam Kulübü, 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle Premier Clup adı altında Belediyespor bünyesinde hizmet vermeye devam edecek. Plates, yoga, yogalatas, zumba, reformer, jimnastik, bale, modern dans derslerinin verileceği Premier Clup’te Aynur Moradi ile Julia Ulutunçok ders verecek. Gençlere olduğu kadar yetişkinlere de spor yapma imkanı sunan Alanya Belediyespor, Premier Clup ile birlikte toplamda 7 ayrı noktada gençlere ve yetişkinlere spor hizmeti veriyor.

30 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, yeni bir spor merkezini daha gençlerin ve yetişkinlerin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını söyleyerek "Vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Hem gençlerimize hem de mahallelerimizde bulunan her yaştan insanımıza spor yapma imkanı sağlayacak projeleri de hızla hayata geçiriyoruz. Çünkü spor, yalnızca sağlıklı bedenlere sahip olmak için değil, sağlıklı nesillerin de yetişmesi için önemli bir aktivitedir" dedi.