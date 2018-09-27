Redbul'dan Akbaba için FİFA 19 atağı

FUT'ta bir Süper Lig kadrosu kurmak istediğinizde kendinizi bir anda transfer piyasasının içinde bulur ve Süper Lig oyuncuları arasında tarama yapmaya başlarsınız. Tam da o anda bazı oyuncular gözünüze takılabilir ve "Aslında rating'i daha yüksek olmalı!" diye düşünürken bulursunuz kendinizi. Bizce de öyle!

İşte FIFA 19 Ultimate Team'de oyuncu kartlarına olumlu dokunuşlar yapılarak hakkı teslim edilmesi gereken 8 isim.



Uzun zamandır büyük kulüplerin gözdesi olan Emre Akbaba, çocukluk aşkı Galatasaray’a imza attı ve yeteneklerini hemen yeni kulübünde konuşturmaya başladı. FUT 18’de 75 rating'le göze çarpan oyuncunun yeni oyunda 80'e yaklaşacağı ve Altın karta sahip olacağı kesin.



Artık Trabzonspor'da direkt oynamaya başlamış bir yeteneğe 64 rating, üstelik de Bronz kart hiç yakışmıyor! 1999 doğumlu olmasına rağmen şimdiden takımının en etkili silahına dönüşen Abdülkadir Ömür'e gelecek oyunda kesinlikle 72'nin üzerinde bir rating yakışacaktır.



Tamam, bu sezona yeterince iyi başlamamış olabilir ama Beşiktaş formasını giydiğinden bu yana ondan beklenen oyunu oynamaya başladı ve hatta yeniden Hollanda milli takımına çağrıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla kesinlikle mevcut rating'inin üzerine çıkmayı hak etti. En başta da güç özelliklerini yeniden gözden geçirmek lazım...



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan oyuncu, FIFA 19'da güncelleme görmesi gerekenlerden. Elbette olumlu anlamda... 75 rating de fena görünmüyor olabilir ama birkaç puan daha fazlasını hak ediyor sanki. Özellikle 68'lik şut özelliği için FIFA yetkililerine "Emin misiniz?" diye sorası geliyor insanın.

Şu an ligimizin net şekilde en iyi forveti. Sadece golleriyle değil, bir bütün olarak takımın çehresini değiştiren, tek başına rakip savunmayı domine eden bir oyuncu. Adebayor, eski kalitesinden pek de uzakta değil. O yüzden en az 83 rating’i hak ediyor dersek abartmış olmayız.



Eğer Süper Lig’de bir oyuncu için "underrated" tabirini kullanacaksak, Seleznyov ile başlayabiliriz. FIFA 18’de de durum öyleydi, gerçek hayatta büyük takımlara kök söktüren forvet, oyunda rating olarak biraz geride kalmıştı. En azından Altın karta dönüşmeyi hak ediyor.



Geçen oyuna nazaran özelliklerinde çok büyük bir gelişme göstereceği kesin olan oyuncu. Kasımpaşa sol kanadında harikalar yarattı ve kendisinden beklenen potansiyele ulaştı. Biraz takım resminden kopuk bir oyuncu olmasaydı kesin iyi bir transfer yapacaktı. Artık onun için 71 rating epey komik kalır.



Konyaspor’un sağ bekteki gizli forveti… Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken Nejc Skubic, gerçek hayatta gol özelliği dışında da taş gibi bir sağ bek. Ama FIFA 18’deki karşılığı tam olarak öyle değildi sanki. Kendisini yeni oyunda Altın’a bürünmüş şekilde görmek isteriz.



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 18:45