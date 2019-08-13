Rebocho: Beşiktaş, Avrupa'da göz önünde bir kulüp

KULÜBÜN YouTube kanalında açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı takıma transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Rebocho, "Beşiktaş gibi bir kulübün formasını giyecek olmak benim kariyerimde çok büyük adım olacak. Çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir taraftarı var. Avrupa'da tanınan bir kulüp olan Beşiktaş'a yardımcı olmak için, katkıda bulunmak için geldim." ifadelerini kullandı.

Ofansif bir oyuncu olduğunu belirten Rebocho, şunları kaydetti:

"Asist yapmayı seviyorum. Tabii ki görevim takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak. Hem defansif hem de ofansif olarak elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim. Hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir oyuncuyum. Herkes de bunu görecek zaten. Alçak gönüllü bir oyuncuyum, alçak gönüllüğe inanıyorum. Çok çalışmaya inanıyorum. Sahanın içinde olsun, antrenmanlarda olsun, maç içinde olsun çalışacağım. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım."

"Beşiktaş, Avrupa'da göz önünde bir kulüp"

Portekizli futbolcu, milli takıma seçilmeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Beşiktaş, Avrupa'da göz önünde bir kulüp. Eğer burada başarılı olursam, milli takım hedefime ulaşmamda Beşiktaş bana yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda forma giyeceğinin hatırlatılması üzerine Rebocho, "Çok uzun zamandır izlediğim ve bildiğimiz bir oyuncu. Portekiz'de her oyuncunun idolü olan bir oyuncu. Büyük bir oyuncu. Bugüne kadar videolarını izliyorduk. Kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Çok uzun zamandır burada. Portekizli olarak benim için çok avantajlı bir durum." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın gerçekten fantastik bir taraftarı var"

Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında Beşiktaş'a karşı oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını belirten Rebocho, şunları ifade etti:

"Hepsi bana aynı şeyi söyledi. Beşiktaş'ın gerçekten fantastik bir taraftarı var. Tabii ki Beşiktaş Avrupa'da çok tanınan, saygı duyulan bir takım ancak buraya gelmemde taraftarın etkisi çok büyüktü. Bu atmosferde futbol oynamak bütün futbolcuların rüyası ve arzusudur. Onların çok sıcak desteği ile beraber çok büyük işler yapacağız."