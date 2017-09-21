Real Madrid’e ligde bir şok daha! Uzatmalarda…

LA Liga’da 5. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0’lık beraberlikle girildi.
İkinci yarıda Asensio, Vazquez ve Mayoral isimlerini oyuna sokan Real Madrid, Real Betis karşısında aradığı golü bulamadı.
Real Betis, 90+4. dakikada Antonio Sanabria’nın kaydettiği golle Real Madrid’i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 8 puanda kaldı ve Barcelona’nın 7 puan gerisine düştü. Real Betis ise puanını 9 yaptı.
Real Madrid’in resmi maçlardaki üst üste gol atma serisi 73 maçta sona erdi ve Santos’un 73 maçlık rekoruna ortak oldu.
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