Real Madrid takıldı

İSPANYA Ligi’nde Real Madrid, Villarreal ile 1-1 berabere kalınca takipçisi Barcelona ile puan farkı ikiye düştü13. dakikada Villarreal net bir golden oldu. Savunmanın ofsayt diye duraklamasıyla bomboş topu alan Gerardo Moreno’nun vuruşunu Casillas karşıladı. Dönen topta Moi Gomez’in şutunu ise Carvajal kale çizgisinde nefis bir uçan kafayla karşıladı.43’te ceza sahası içerisindeki Benzema ve Ronaldo’ya pas atmak isteyen Gareth Bale’ın ortasında top üst direğe çarptı.İkinci yarıya Real Madrid etkili başladı. İlk yarıda ortada görünmeyen Cristiano Ronaldo’nun ceza sahasında çaprazdan şutunu kaleci Asenjo çeldi.

51’de ceza sahası içerisinde Bailly, Cristiano Ronaldo’yu beline sarılarak düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı gole çeviren Portekizli, ligde 25 maçta 30 gole ulaştı.Cristiano Ronaldo, art arda beş sezonda en az 30 gole ulaşarak Avrupa’nın beş büyük liginin tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.

54’te Ronaldo’nun vuruşunda kaleci Asenjo bir kez daha başarılıydı.64’te Villarreal skora dengeyi getirdi. Ceza sahası çizgisinde savunmadan seken topu önünde bulan Gerard Moreno yerden bir vuruşla, Casillas’ı avladı.69’da Cristiano Ronaldo soldan ceza sahasına girip savunmadan sıyrıldı ve vuruşunu yaptı. Ancak iyi yer tutan Asenjo gole izin vermedi.72’de Cristiano Ronaldo ceza sahası içerisinde kafayı köşeye gönderdi. Ancak Asenjo köşeden topu tokatladı.85’te kaleci Asenjo’nun boşa çıkmasıyla topu önünde bulan Jese, meşin yuvarlağı ağlar yerine dışarı attı.86’da Vietto’nun ceza sahası içerisinde uçarak kafa vuruşunu nefis çelen Casillas, Real’i geriye düşmekten kurtardı. 90+1’de Kroos’un yerden ortasında savunmanın ters vuruşunda maçın kahramanı Asenjo köşeden topu çıkarttı.



Kaynak:ntvspor