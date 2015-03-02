Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Real Madrid takıldı

Lider, Villarreal ile 1-1 berabere kaldı. Takipçisi Barcelona ile fark iki puana düştü

Real Madrid takıldı

Lider, Villarreal ile 1-1 berabere kaldı. Takipçisi Barcelona ile fark iki puana düştü

02 Mart 2015 Pazartesi 10:33
Real Madrid takıldı
banner404
İSPANYA Ligi’nde Real Madrid, Villarreal ile 1-1 berabere kalınca takipçisi Barcelona ile puan farkı ikiye düştü13. dakikada Villarreal net bir golden oldu. Savunmanın ofsayt diye duraklamasıyla bomboş topu alan Gerardo Moreno’nun vuruşunu Casillas karşıladı. Dönen topta Moi Gomez’in şutunu ise Carvajal kale çizgisinde nefis bir uçan kafayla karşıladı.43’te ceza sahası içerisindeki Benzema ve Ronaldo’ya pas atmak isteyen Gareth Bale’ın ortasında top üst direğe çarptı.İkinci yarıya Real Madrid etkili başladı. İlk yarıda ortada görünmeyen Cristiano Ronaldo’nun ceza sahasında çaprazdan şutunu kaleci Asenjo çeldi.51’de ceza sahası içerisinde Bailly, Cristiano Ronaldo’yu beline sarılarak düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı gole çeviren Portekizli, ligde 25 maçta 30 gole ulaştı.Cristiano Ronaldo, art arda beş sezonda en az 30 gole ulaşarak Avrupa’nın beş büyük liginin tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.54’te Ronaldo’nun vuruşunda kaleci Asenjo bir kez daha başarılıydı.64’te Villarreal skora dengeyi getirdi. Ceza sahası çizgisinde savunmadan seken topu önünde bulan Gerard Moreno yerden bir vuruşla, Casillas’ı avladı.69’da Cristiano Ronaldo soldan ceza sahasına girip savunmadan sıyrıldı ve vuruşunu yaptı. Ancak iyi yer tutan Asenjo gole izin vermedi.72’de Cristiano Ronaldo ceza sahası içerisinde kafayı köşeye gönderdi. Ancak Asenjo köşeden topu tokatladı.85’te kaleci Asenjo’nun boşa çıkmasıyla topu önünde bulan Jese, meşin yuvarlağı ağlar yerine dışarı attı.86’da Vietto’nun ceza sahası içerisinde uçarak kafa vuruşunu nefis çelen Casillas, Real’i geriye düşmekten kurtardı. 90+1’de Kroos’un yerden ortasında savunmanın ters vuruşunda maçın kahramanı Asenjo köşeden topu çıkarttı. 

Kaynak:ntvspor
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.03.2015 09:38
Anahtar Kelimeler:
Real MadridVillarrealBarcelona
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim