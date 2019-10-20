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Real Madrid, Galatasaray kadrosunu açıkladı! 3 önemli eksik...

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid, İstanbul'a gidecek olan kafilesini açıkladı.

SPOR 20.10.2019, 19:29
Real Madrid, Galatasaray kadrosunu açıkladı! 3 önemli eksik...
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MADRİD temsilcisinde Luka Modric, Gareth Bale ve Lucas Vazquez gibi önemli isimler kadroya dahil edilmedi.

Real Madrid'in kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Courtois, Areola, Altube,

Defans: Carvajal, E.Militao, Ramos, Varane, Marcelo

Orta Saha: Odriozola, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, James Rodrigues, Isco, Hazard

Forvet: Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius, Rodrygo

#luka #Modric #gareth #BALE #Lucas #vazquez #Real #madrid
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