Real Madrid - Fenerbahçe: 5-3

ALLİANZ Arena’da düzenlenen turnuvada Real Madrid ile Fenerbahçe arasındaki maç TSİ 19.00’da başladı. Benjamin Cortu’un düdük çaldığı maçta Florian Heft ile Robert Kemper yardımcı hakem olarak görev aldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane mücadeleye; Navas, Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo, Valverde, Isco, Kroos, Vinicius Jr, Hazard, Benzema 11’i ile başlarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şu 11’le sahaya çıktı: Altay, Murat, Reyes, Jailson, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Muriç.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Rodrigues'le 6. dakikada öne geçti. Fakat Benzema 12 ve 27. dakikada attığı gollerle Madrid ekibini öne geçirdi. 35. dakikada sahneye çıkan Dirar takımları soyunma odasına 2-2 götürdü.

2. yarıda durmayan Benzema 53'te bir gol daha attı ve hat-trick yaptı. Fakat Ozan Tufan 59. dakikada uzak mesafen müthiş bir gol atak skora tekrar dengeyi getirdi. Madrid ekibi 62'de Nacho, 79'da Diaz'ın bulduğu gollerle sahadan 5-3 galip ayrıldı.