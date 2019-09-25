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Real Madrid'den Fatih Terim bombası!

Dünya devi Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılması durumunda teknik direktörlük için Fatih Terim'in de adı geçiyor.

SPOR 25.09.2019, 10:40
Real Madrid'den Fatih Terim bombası!
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REAL Madrid'de teknik direktör konusunda yeni biriddia ortaya atıldı. Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılması durumunda Jose Mourinho ve Mauricio Pochettino'nun yanı sıra Fatih Terim'in de adı listede. Sezona iyi başlamayan Madrid ekibinde oynanan etkisiz futbol, PSG karşısında alınan kötü skor Zidane'ın koltuğunun sallanmasına neden oluyor. Sevilla deplasmanında alınan galibiyet de Zidane üzerindeki tepkileri azaltmaya yetmedi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez büyük bir hayranlık duyduğu Mauricio Pochettino defterini kapatmadı. Başkan Perez, Zinedine Zidane'ın durumuna göre Pochettino için harekete geçecek.

KOVULMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Pazar akşamki spor programlarında, Osasuna yenilgisi halinde Fransız hocanın kovulma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtildi.

FATİH TERİM DE LİSTEDE

Zidane'nin kovulması halinde ise ilk sırada yer alan Pochettino ve Mourinho'nun ardından liste de Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'de yer aldı.

#Real Madrid #Fatih Terim
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