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RB Leipzig Teknik Direktörü: 'Atmosferden çok etkilendik'

Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 kaybeden RB Leipzig’de Teknik Direktör Ralph Hassenhüttl karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi

RB Leipzig Teknik Direktörü: 'Atmosferden çok etkilendik'

Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 kaybeden RB Leipzig’de Teknik Direktör Ralph Hassenhüttl karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:59
RB Leipzig Teknik Direktörü: 'Atmosferden çok etkilendik'
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LEIPZIG Teknik Direktörü Ralph Hassenhüttl, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Alman teknik adam, özellikle taraftarın etkisinden bahsederek “Atmosferden çok etkilendik. Beşiktaş özellikle ilk yarıda bize adeta nefes aldırmadı” ifadelerini kullandı.

Sözlerine rakibi tebrik ederek başlayan genç teknik adam, “İlk yarıda iyi oynadılar ve kazandılar. Haklı da bir galibiyet aldılar. Bence maçın başında özellikle atmosfere yenildik. Bizim için yeni ve alışkın olmadığımız bir atmosferdi. Bundan çok etkilendik. İkinci yarıda oyuncularıma kalitelerini göstermelerini istedim. Bunu da gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. İkinci yarı iyi oynadık ama Beşiktaş haklı bir galibiyet aldı. Bunun yanında bize çok misafirperver davrandılar. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

“BEŞİKTAŞ’IN PUANLARI TESADÜF DEĞİL”

Kuralar çekildiğinde Beşiktaş'ın 2 maç sonunda böyle bir durumda olacağını düşünmediğini söyleyen Hassenhüttl, “Ancak unutulmaması gereken Beşiktaş'ın çok tecrübeli bir takım olduğu. Şampiyonlar Ligi'nde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Beşiktaş çok az fırsatta çok güzel goller attı ve topa sahip olduğunda verdiği aksiyonu da gördük. Beşiktaş'ın bugün aldığı 6 puanın kesinlikle tesadüf olmadığını da söyleyebilirim” dedi. Kadro tercihiyle ilgili de konuşan Hassenhüttl, “Son maçlarda Keita oynayamamıştı ama 1 hafta sahalardan uzak kaldı. Özellikle bugün ilk yarıda takım olarak iyi değildik. Maçın zora gittiği anlarda kime güvenebileceğimi görmüş oldum. Bunlar bizim öğrenmemiz gereken bir süreç ve öğrenmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR ATMOSFERE TAKIMI HAZIRLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Maçtaki atmosferin kendilerini çok etkilediğini söyleyen Ralph Hassenhüttl, “Tabii ki böyle bir atmosfere takımı hazırlamak mümkün değil.Kulakları sağır eden bir atmosfer vardı. Kura çekiminden bu yana söylüyorum, genç bir takımız ve alışmalıyız. Sahaya çıktığımızdan bu yana taraftar bizi ıslıkladı ve bundan oyuncularımız etkilendi. Bu atmosferde daha önce oynamadığımız için bundan etkilendik. Genç bir takımız, 1. yılımızda tecrübe topluyoruz” diye konuştu. Maç içinde Werner'in kulaklıklarını çıkarıp sonra tekrar takmasıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan genç çalıştırıcı, “Bu durum tansiyon problemiyle bununla alakalı mıydı bilmiyorum. Bunun cevabını doktor verecek. İlk yarıda sarı kart gören oyunculardan hangisini daha erken çıkaracağımızı düşünüyorduk. Maçı 10 kişi tamamlamak istemiyordum. Bruma'yı oyuna aldık ve kendisi iyi aksiyon gösterdi ancak son dokunuşlarda etkisiz kaldı. Biz çok denedik ikinci yarıda. Zaman zaman iyi oynadık ve ne yazık ki baskı kurduğumuz anda elektrikler kesildi. Yapacak bir şey yok, şansımız böyleymiş” açıklamasında bulundu.

“ÇOK CİDDİ BASKI ALTINDA KALDIK”

Oyunun ilk yarısında neredeyse bütün oyuncularının etkisiz kaldığını söyleyen Ralph Hassenhüttl, “İlk yarıda bence rakibe gerçekten kafa tutan sadece birkaç oyuncu vardı. Sabitzer bunların başındaydı. İkinci yarıda ise Upamecano ve oyuna girdikten sonra Kampl iyi bir reaksiyon gösterdi. Tabii ki daha cesur oynamamızı isterdim ama çok ciddi bir baskı altında kaldık. Baskı yemeden oynamak istedik ancak ilk 15 dakikaya bakarsanız rakip bize nefes bile aldırmadı. Orta sahada topa sahip oldular ama bizim öğrenme sürecimiz devam ediyor. Bir sonraki maçta bu hataları yapmamamız gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

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LeipzigTeknik Direktörü
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