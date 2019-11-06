Ravza hedef büyüttü

ALANYA'NIN en eski restoranlarından olan Ravza'nın sahibi Nuri Gökgül tarafından 2014 yılında kurulan Ravza Spor Kulübü, genç sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Bünyesinde 9 sporcu ile faaliyetlerine devam eden Ravza Spor Kulübü'nün yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde toplanarak gelecek yıl için hedef büyütme kararı aldı. Türkiye dereceleri elde etmek istediklerini söyleyen Ravza Spor Kulübü Başkanı Nuri Gökgül, "Yarışmalarda Türkiye dereceleri elde etmek istiyoruz. Gelecek yıl için (2020) hedefimiz bir yıldız erkek takımı, bir yıldız bayan takımı ve bir master erkek takımı. Bu 3 kategoride 15 sporcu ile yarışmalara katılmayı planlıyoruz. Ravza Spor Kulübü olarak gelecek yıllarda milli takımımıza da sporcu yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kulübün sporcularını öğle yemeğinde ağırlayan Nuri Gökgül, çocuklarla tek tek ilgilenerek onlara başarı diledi