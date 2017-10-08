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Raul Meireles geri dönüyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Raul Meireles'in İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağı iddia edildi

Raul Meireles geri dönüyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Raul Meireles'in İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağı iddia edildi

08 Ekim 2017 Pazar 18:56
Raul Meireles geri dönüyor
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İKİ sezon önce Fenerbahçe'den ayrılan ve Fenerbahçe'den sonra hiçbir kulüpte oynamayan Portekizli futbolcu Raul Meireles için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.
 
İngiliz Daily Mirror gazetesinin iddiasına göre 34 yaşındaki futbolcu için Swansea, West Brom, Watford ve Leicester City'nin ilgilendiği kaydedildi.
 
İTALYA VE İSPANYA OLMADI
 
Premier Lig'de daha önceden Chelsea ve Liverpool formaları giyen tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya ve İspanya takımları ile görüşmüş ancak transfer olmamıştı.

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Raul Meireles
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