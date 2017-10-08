Raul Meireles geri dönüyor

İKİ sezon önce Fenerbahçe'den ayrılan ve Fenerbahçe'den sonra hiçbir kulüpte oynamayan Portekizli futbolcu Raul Meireles için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.
İngiliz Daily Mirror gazetesinin iddiasına göre 34 yaşındaki futbolcu için Swansea, West Brom, Watford ve Leicester City'nin ilgilendiği kaydedildi.
İTALYA VE İSPANYA OLMADI
Premier Lig'de daha önceden Chelsea ve Liverpool formaları giyen tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya ve İspanya takımları ile görüşmüş ancak transfer olmamıştı.
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