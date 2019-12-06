Rastgele Şimşek

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Süper Lig'de yarın akşam Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, zorlu mücadele için bugün İstanbul'a gidecek ve kampa girecek
Cemali AYGIR
AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 14. hafta maçında yarın akşam Galatasaray'a Türk Telekom Arena Stadyumu'nda konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Önce toplu halde koşu ve ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra gruplar halinde pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Galatasaray maçının taktik provasını yapan turuncu yeşilliler, çift kale maçta kıyasıya bir mücadele sergileyerek Teknik Direktör Erol Bulut'un gözüne girmeye çalıştı. Bugün havayoluyla İstanbul'a gidecek olan Alanyaspor, son bir ter idmanı yaparak çalışmalarını tamamlayacak ve kampa girerek yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.
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