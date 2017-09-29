Ramos’tan Pique’ye ‘bağımsızlık referandumu’ tepkisi

İSPANYA Milli Takım kaptanı Sergio Ramos, Barcelona’nın savunma oyuncusu Gerard Pique’nin Katalonya’nın bağımsızlık referandumunu destekleyici bir tweet atmasını eleştirdi.
Dünya Kupası Elemeleri maçları öncesinde Katalonya’nın bağımsızlık referandumuyla ilgili Twitter’da paylaşım yapan Pique, “Bugünden pazar gününe kadar kendimizi barış içinde ifade edelim. Onlara mazeret vermeyelim. İstedikleri bu. Güçlü ve yüksek sesle söyleyelim; oy kullanacağız.” ifadelerini kullandı.
Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem
Konu hakkında açıklama yapan Real Madrid ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Sergio Ramos, “Yuhalanmak gibi bir amacı yok ise, Pique'nin tweet'i yaptığı en iyi şey değildi” dedi.
Pique’nin açıklamasının yanlış zamanda olduğunu dile getiren Ramos, “Elbette herkes istediğini söylemekte serbest ancak bir kaptan olarak takımdaki atmosferden sorumluyum. Pique'nin ne yaptığını bildiğine eminim ancak belki de bunun zamanlaması doğru değildi ve açıkçası bana hiç yardımcı olmadı” ifadelerini kullandı.
1 Ekim’de düzenlenecek referandum, İspanya hükümeti tarafından yasa dışı ilan edildi. Yetenekli futbolcu daha önce birçok kez Barselona şehrinde düzenlenen bağımsızlık gösterisine katıldı.
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