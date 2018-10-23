Rakipte Nayir sevinci

Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'in 10. haftasında konuk olacağı Bursaspor'da Umut Nayir sevinci yaşanıyor

Rakipte Nayir sevinci
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26 Ekim Cuma günü temsilcimiz Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 4 kale ile yarı sahada yapılan çalışma ile devam etti. Daha sonra 2'ye 1 hücum pres çalışması yapan yeşil beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Sakatlıkları süren Abdullahi Shehu ve Henri Saivet takımdan ayrı çalışırken, Umut Nayir ise antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. 
 

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